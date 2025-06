Grammichele: picchia l’infermiere che lo stava soccorrendo e dà una testata al medico

L'aggressione

Medico e infermiera dell’ambulanza aggrediti dal paziente che stavano soccorrendo. È successo ieri pomeriggio a Grammichele, centro del Calatino. Il paziente dopo essere stato preso in carico è andato in escandescenza e ha cominciato ad aggredire i due membri dell’equipe sanitaria. L’uomo, un 44enne, ha dato una testata al medico e ha dato calci e pugni all’infermiera a bordo dell’ambulanza. L’autista ha fermato il mezzo sanitario e ha chiamato i soccorsi. A prestare aiuto ai colleghi sono stati i sanitari dell’ambulanza medicalizzata di Vizzini. L’aggressore (che rischia una contestazione per lesioni) è scappato e fino a ieri sera risultava irreperibile. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Caltagirone e della Stazione di Grammichele.I due sanitari sono stati accompagnati all’ospedale di Caltagirone. Per il medico è stato necessario applicare qualche punto di sutura per la ferita in testa. I due sono stati dimessi con alcuni giorni di prognosi.

