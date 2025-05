Grave infortunio durante la cattura di Bernardo Provenzano, poliziotto risarcito

la storia

Il suo ricorso accolto dal Tribunale di Aosta

Il tribunale del lavoro di Aosta ha accolto il ricorso presentato da un funzionario di polizia gravemente infortunato durante una missione nelle operazioni per la cattura del superlatitante Bernardo Provenzano. I giudici gli hanno riconosciuto lo status di vittima del dovere e hanno obbligato il ministero a erogare al ricorrente circa 150mila euro oltre a tutti i benefici previsti dalla legge.

Nonostante l’evidente connessione tra l’incidente e l’attività investigativa ad alto rischio, il ministero dell’Interno aveva inizialmente rigettato la richiesta di riconoscimento come «vittima del dovere», classificando l’evento come un «semplice incidente in itinere».