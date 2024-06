Grave trauma per membro di un motopesca al largo del golfo di Palermo: soccorso dalla Guardia costiera

Mare

Si tratta di un uomo di 44 anni per il quale è stata inoltrata una richiesta di assistenza sanitaria urgente

La Guardia costiera ha soccorso un membro dell’equipaggio di un motopesca italiano, in navigazione a circa 55 miglia a Nord-Est del golfo di Palermo. La sala operativa ha ricevuto una richiesta di assistenza sanitaria urgente, per uomo di 44 anni dell’equipaggio che nel corso della navigazione ha riportato un grave trauma e necessitava di immediate cure sanitarie. La motovedetta inviata in zona ha intercettato l’unità di pesca è ha preso a bordo il ferito che è stato condotto al porto di Palermo dove ad attenderlo c’era personale del 118 con un ambulanza per trasportarlo in ospedale. Le condizioni meteo marine non erano favorevoli e nonostante tutto i militari sono riusciti a raggiungere l’imbarcazione.

