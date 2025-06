Greta Thunberg parte da Catania per Gaza con la kefiah al collo. E stavolta parla: «Palestina libera»

LA MISSIONE

L'attivista svedese è salpata dal porticciolo catanese di San Giovanni Li Cuti con la Madleen, imbarcazione della ong Freedom Flotilla

È salpata verso Gaza dal porticciolo catanese di San Giovanni Li Cuti la Madleen, imbarcazione di 18 metri con un equipaggio di 11 membri della ong Freedom Flotilla: a bordo anche l’attivista svedese Greta Thunberg, che prima di salpare ha parlato di «missione civile che vuole simbolicamente rompere l’assedio» della Striscia.

Thunberg, che sabato non aveva voluto parlare dal palco di Etna comics, ha invece preso la parola dal piccolo porto catanese motivando così la sua presenza a bordo della Madleen: «Sono qui perché, se è rimasto un briciolo di umanità, dobbiamo combattere per la Palestina e per la Palestina libera».

Indossando una maglietta nera proprio con la scritta “Free Palestine”, l’attivista ha lanciato il suo grido di dolore, senza usare mezzi termini: «Questa missione riguarda i palestinesi che vengono sistematicamente affamati, sottoposti a pulizia etnica e genocida da Israele, dopo decenni e decenni di soffocante oppressione. E questo avviene con il sostegno dei nostri governi, delle nostre istituzioni, delle nostre aziende, dei nostri media». E ancora: «Non importa quanto sia pericolosa questa missione, non è nemmeno così pericolosa come il silenzio dell’intero mondo nel caso di un genocidio».

«Madleen – afferma l’organizzazione Freedom Flotilla – salpa per Gaza con quanti aiuti salvavita riesce a portare, tra cui latte in polvere, forniture mediche e altro ancora. Parte dalle acque territoriali europee navigando interamente attraverso acque internazionali verso le acque palestinesi al largo di Gaza. Disarmato e nonviolento, “Madleen” non rappresenta una minaccia. Naviga nel pieno rispetto del diritto internazionale. Qualsiasi attacco o interferenza sarà un attacco deliberato e illegale ai civili».

Accanto alla fondatrice di Fridays For Future, che indossava anche una Kefiah, sul porticciolo c’erano gli altri membri dell’equipaggio tra cui l’attivista brasiliano per la giustizia sociale e climatica Thiago Avila, la psicologa sociale Yasemin Agar, Ann Wright, ex colonnello dell’esercito americano, e l’attore irlandese Liam Cunningham, volto noto per il ruolo di Ser Davos Seaworth nella serie televisiva «Il Trono di Spade».