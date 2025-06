Guerra in Iran, per il Comitato No Muos di Niscemi le antenne Usa sono «un rischio»

L'impianto alla Sughereta

«Rorte preoccupazione rispetto al crescente rischio di coinvolgimento diretto della città negli scenari di guerra in corso» scrivono gli attivisti al sindaco e al Consiglio comunale

Il Comitato No Muos di Niscemi (Caltanissetta) ha inviato al sindaco e al Consiglio Comunale, per esprimere «forte preoccupazione rispetto al crescente rischio di coinvolgimento diretto della città negli scenari di guerra in corso», con riferimento al conflitto in corso tra Iran, Israele e Usa.

Niscemi ospita la base americana Muos, «parte integrante delle operazioni di guida e coordinamento militare, un’infrastruttura strategica che, proprio per questo, rischia di diventare obiettivo prioritario di attacchi da parte delle forze nemiche degli Stati Uniti».Il Comitato sottolinea come «la presenza delle basi statunitensi di Sigonella e Niscemi trasformi, di fatto, il territorio siciliano in un fronte attivo, coinvolgendo la popolazione in guerre mai dichiarate ufficialmente dal governo italiano, ma combattute nei fatti. A fronte dell’intensificarsi dello scenario bellico, aggravato dagli attacchi statunitensi contro obiettivi in Iran, e dell’elevato rischio di ritorsioni militari», la lettera chiede al sindaco e all’amministrazione comunale di chiarire «quali analisi e valutazioni sono state effettuate sull’attuale livello di rischio per la popolazione; quali misure preventive o di emergenza sono state predisposte per garantire la sicurezza dei cittadini di Niscemi. Con questo atto formale, il Comitato intende sollecitare una presa di posizione pubblica da parte delle istituzioni locali e ribadire che il silenzio e l’inazione, in un contesto di crescente pericolo, sono inaccettabili».

