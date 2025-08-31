Guida “sfrenata” con auto di grossa cilindrata sorpassa l’auto dei carabinieri: patente ritirata

Nel Catanese

L'uomo era anche ubriaco. E' stato denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, su tutto il territorio di competenza, sono quotidianamente impegnati in una costante azione di prevenzione e contrasto dei reati, con l’obiettivo di garantire una sicurezza effettiva e, al tempo stesso, rafforzare quella percepita dalla collettività.

Accanto a questo fondamentale impegno, l’attività operativa si concentra anche sul rispetto delle norme del Codice della Strada, attraverso dispositivi di vigilanza e controlli mirati, in particolare contro l’abuso di alcol e droghe alla guida, al fine di prevenire condotte di guida pericolose e tutelare l’incolumità pubblica.

Al riguardo, qualche giorno fa, i militari della Stazione di Biancavilla durante un servizio notturno di controllo nel comune di Biancavilla, alle 2:50, nel transitare lungo il viale dei Fiori sono stati improvvisamente sorpassati da un’autovettura di grossa cilindrata il cui conducente, col piede a “tavoletta” sull’acceleratore, ha proseguito in direzione di Adrano.

I Carabinieri, considerata la condotta di guida a dir poco azzardata e pericolosa hanno iniziato ad inseguirlo raggiungendolo poco dopo in via Casale dei Greci del comune di Adrano ed intimandogli di fermarsi con i dispositivi luminosi accesi e la paletta.

L’automobilista, a quel punto, ha accostato il veicolo al margine della carreggiata e, sceso dall’abitacolo a richiesta dei militari, ha manifestato immediatamente alterate condizioni psicofisiche quali alito vinoso ed eccessiva loquacità.

Dopo averlo identificato per un 48enne adranita i Carabinieri hanno ritenuto necessario procedere all’accertamento con l’etilometro.

Il test, che consente di rilevare con rapidità e precisione la concentrazione di alcol nel sangue del conducente tramite l’aria espirata, ha evidenziato nell’immediatezza del controllo un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che permaneva, anche qualche minuto dopo, quando è stata effettuata la seconda prova.

L’articolo 186 del Codice della Strada fissa il limite alcolemico a 0,5 g/l, che per i neopatentati è pari a zero. Superata questa soglia si applicano sanzioni progressive: tra 0,5 e 0,8 g/l scattano sanzioni amministrative e la sospensione della patente, tra 0,8 e 1,5 g/l le multe diventano più pesanti con sospensioni più lunghe e possibile arresto, oltre 1,5 g/l la guida in stato di ebbrezza costituisce reato penale con ritiro della patente e confisca del veicolo, con inasprimenti in caso di incidenti.