Ha un malore lungo il sentiero per il Santuario di Madonna dell’Alto: soccorso

Soccorso Alpino e Speleologico del Servizio Regionale Siciliano

L'escursionista settantenne, in compagnia di un gruppo di amici, si stava recando ad osservare il Quadro di San Michele, quando ha avuto l'importante patologia

Poco prima delle 10.00, il Soccorso Alpino e Speleologico del Servizio Regionale Siciliano, è stato allertato dalla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani per un intervento di soccorso a favore di un uomo di 79 anni, residente a Caltanissetta, con importante malore lungo il sentiero che da Petralia Sottana conduce alla località “Quadro di San Michele”, lungo il sentiero che conduce al Santuario di Madonna dell’Alto. Immediatamente sono partiti i Tecnici del Soccorso Alpino della Squadra di Petralia Sottana, che hanno raggiunto l’uomo. L’escursionista, in compagnia di un gruppo di amici, si stava recando ad osservare il Quadro di San Michele, quando ha avuto l’importante patologia. Dopo avere effettuato le valutazioni sanitarie unitamente al personale sanitario dell’ambulanza del 118, l’uomo è stato trasportato lungo il sentiero fino all’ambulanza, per le successive valutazioni.

