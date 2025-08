Habituè dei furti nei supermercati bloccata dai carabinieri in via Sebastiano Catania

Territorio

La donna, una 34enne catanese, è stata denunciata

Una gazzella dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania è intervenuta in un supermercato di via Sebastiano Catania, dove hanno denunciato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, una 34enne catanese, per furto.

In particolare, il direttore dell’attività commerciale, ha scorto una donna che, con fare guardingo, si aggirava tra gli scaffali degli alimenti, tenendo tra le mani una borsa aperta.

Attenzionata dal personale addetto alla sicurezza, la giovane è stata vista mentre, raggiunto un espositore, ha afferrava diverse confezioni sottovuoto di prodotti, per poi nasconderle velocemente nella sacca. Con mano lesta, la signora ha ripetuto l’operazione per altri prodotti, lasciandoli scivolare nella borsa. Con nonchalance, la donna si è quindi diretta verso le casse dove, però, invece di pagare la merce, ha scelto l’uscita riservata a chi non fa acquisti.

Il responsabile del market, però, aveva già chiamato il 112, quindi, a circa 40 metri dalle casse, la signora è stata fermata dall’equipaggio, sopraggiunto in una manciata di minuti.

I Carabinieri l’hanno identificata per una 34enne catanese, accertando altresì che non era la prima volta che si riforniva “gratuitamente” al supermercato. La perquisizione ha permesso di recuperare la refurtiva poco prima sottratti dagli scaffali del supermercato, che è stata restituita al punto vendita.