Halloween, una notte di controlli interforze a Catania

Le sanzioni

Arrestato uno spacciatore in piazza Dante. Identificate oltre 170 persone persone, di cui 13 con precedenti, e sono stati sottoposti a controllo 85 veicoli, tra auto e motocicli. Sanzionati 5 parcheggiatori abusivi

Nel corso della serata e della nottata appena trascorse, in occasione della ricorrenza di Halloween, sono stati effettuati gli ormai tradizionali controlli interforze previsti con ordinanza del Questore di Catania. È stata pianificata una capillare attività di vigilanza sul territorio con l’obiettivo di assicurare maggiore attenzione alle zone della città più frequentate, soprattutto dai più giovani.Nel dettaglio, gli agenti della Questura, coordinati da un ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, con il supporto operativo della Polizia Scientifica, di unità di rinforzo del Reparto Mobile, della Guardia di Finanza e della polizia Locale hanno assicurato il pattugliamento, fisso e dinamico, nella zona del centro storico (piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, piazza Università, piazza Stesicoro, via Santa Filomena, via Gemmellaro).

Gli equipaggi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza sono stati dislocati in modo da vigilare sulle condotte degli avventori, come pure per prevenire e contrastare situazioni di spaccio di sostanze stupefacenti o l’abuso di alcolici, soprattutto tra i più giovani. Sono state predisposte specifiche pattuglie appiedate che hanno percorso le stradine pedonali ove insistono attività di ristorazione e locali di intrattenimento al fine di vigilare sul sereno svolgimento della movida, senza registrare criticità.Diverse le persone sottoposte a controllo, nonché i motocicli e i veicoli fermati e controllati. Complessivamente, nel corso della sera e della notte, sono state identificate 139 persone, di cui 13 con precedenti, e sono stati sottoposti a controllo 64 veicoli, tra auto e motocicli.Per quanto riguarda le infrazioni al Codice della Strada sono stati elevati vari verbali e, tra l’altro, sono stati sanzionati tre automobilisti che avevano parcheggiato fuori dagli stalli all’incrocio tra via Coppola e via A. Di Sangiuliano creando un ostacolo per la circolazione stradale.

Altresì, nel corso del servizio sono stati sanzionati 5 parcheggiatori abusivi, sorpresi proprio nelle zone della movida dalle pattuglie operanti a dare inequivocabili indicazioni agli automobilisti. Uno di essi è stato anche denunciato per aver violato il provvedimento del Dacur emesso nei suoiConfronti dal Questore di Catania, in quanto è stato nuovamente beccato ad esercitare l’attività illecita di parcheggiatore proprio nello stesso luogo in cui in base a tale provvedimento non avrebbe dovuto trovarsi. Tali attività di controllo del territorio, coordinate dalla Questura e realizzate anche attraverso pattuglie appiedate, che hanno percorso le stradine pedonali, hanno garantito il sereno svolgimento della movida serale e notturna nella zona del centro storico.