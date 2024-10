Hannah, la studentessa investita sulla Circonvallazione, è in fin di vita: il papà vola a Catania da Dublino

L'INCIDENTE

La Polizia Municipale a lavoro sull’incidente avvenuto in viale Andrea Doria: sull’asfalto non ci sono segni di frenata

Gli oltre tremila chilometri di distanza che la separano da sua figlia Kevin li ha macinati incredulo nel pensare Hannah Elizabeth in un letto di ospedale: lunedì, in giornata, è atterrato a Catania con il primo volo disponibile da Dublino e ha raggiunto in lacrime l’ospedale San Marco.

La studentessa irlandese è in coma

Lì, nella moderna struttura sanitaria di Librino, la studentessa irlandese di 22 anni è in fin di vita in seguito al trauma cranico riportato domenica pomeriggio dopo essere stata centrata in pieno da una Smart grigia, mentre attraversava la strada in viale Andrea Doria, alla Circonvallazione. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: la corsa in ambulanza al Policlinico, poi il trasferimento al San Marco dove Hannah Elizabeth è stata sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia. Neanche ieri, dall’ospedale, è stato emesso alcun bollettino sulle condizioni di salute della ragazza. Ma in ambito sanitario non si parla d’altro. I medici non si sbilanciano, ma c’è poco da essere ottimisti. L’edema cerebrale è abbastanza esteso.

Una ragazza sportiva e impegnata nel sociale

Hannah Elizabeth, domenica pomeriggio, era uscita a fare jogging. Lo sport, infatti, è una delle sue passioni. Lo racconta il suo profilo social, lo raccontano le sue foto. Laureata in legge, ha esperienze anche come istruttore di sub proprio qui in Sicilia, a Giardini Naxos. Impegnata nel sociale, il 27 ottobre avrebbe dovuto partecipare a una maratona, a Dublino, per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro.

A portarla a Catania, è stato il cuore. Il suo fidanzato, infatti, si è trasferito per alcuni mesi in città per partecipare come tirocinante a uno stage in un’importante azienda della Zona Industriale. Insieme condividono un appartamento nella zona di piazza Giovanni Verga. Temperamento mite (molto British, ndr) occhi castani che brillano e capelli lunghi, chi l’ha incontrata nella zona dei localini vicino casa la descrive come una «ragazza carinissima». «Speriamo che Dio l’assista» commenta con La Sicilia un residente dello stabile dove Hannah vive. È seduto sul balcone e legge un libro. «Ma non ho altro da aggiungere» dice.

I rilievi