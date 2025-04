Hashish e cocaina in un garage a Gela: un arresto

Nel Nisseno

La Squadra Mobile e il commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela hanno trovato in un garage in via Bergamo, 19 chili di hashish e 330 grammi di cocaina. I poliziotti hanno prima fermato un giovane che aveva una cassetta degli attrezzi chiusa con un lucchetto. Dentro c’erano panetti di hashish. Il controllo è stato fatto anche nel locale usato dal giovane dove, su un soppalco sono state rinvenute altre due cassette degli attrezzi chiuse e riempite con panetti di hashish e pezzi di cocaina. Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato e l’indagato è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

