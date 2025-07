Hostess morta a Vienna, celebrati a Palermo i funerali di Aurora

L'ultimo saluto

Il fidanzato Elio Bargione non era presente. Il giovane è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di istigazione al suicidio

Sono stati celebrati i funerali di Aurora Maniscalco la giovane hostess morta a Vienna dopo essere caduta dal terzo piano dell’appartamento dove abitava con il fidanzato. L’ultimo saluto è stato celebrato nella chiesa Maria Santissima Consolatrice nel quartiere Pallavicino a Palermo. Il fidanzato non era presente ai funerali. Elio Bargione è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di istigazione al suicidio come atto dovuto per consentire al giovane di nominare i consulenti di parte che hanno preso parte all’autopsia. Esame che non ha chiarito del tutto le cause della morte.«L’scrizione nel registro degli indagati abbiamo detto subito è un atto dovuto – dice l’avvocato Alberto Raffadale – Pertanto con molta serenità i genitori aspettano la verità qualunque essa sia». Molto dure le parole del sacerdote che ha celebrato la messa. «A Palermo si lavora e si viene schiavizzati – ha detto il prete durante l’omelia – Diciamo chiaramente che i nostri giovani sono costretti a lasciare questa città per costruirsi un futuro».

