Hostess morta a Vienna, la famiglia di Aurora: «Scambio mail tra avvocati smentisce la Polizia austriaca»

Il caso

La mamma di Aurora, Giada Cucina, intervenendo telefonicamente, ha raccontato di quanto «la relazione tra la figlia e il compagno, la preoccupasse»

Le testimonianza raccolte dalla polizia austriaca «sarebbero errate» perché riassunte dagli investigatori senza che sia «mai stata effettuata una deposizione ufficiale» delle testi e una, addirittura, «non corrisponde al vero». E’ lo scambio di mail tra avvocati che accende una nuova luce sul caso di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana deceduta a Vienna nel giugno scorso precipitando dal terzo piano di un palazzo della capitale. Un decesso che la magistratura austriaca ha chiuso come un incidente, basandosi anche su testimonianze di persone che l’avrebbero vista cadere, mentre oggi questa ricostruzione è messa in dubbio. E, comunque, un’ipotesi mai condivisa dalla famiglia delle 24enne che continua a chiedere di indagare alla Procura di Palermo. I magistrati in Sicilia hanno aperto un fascicolo per istigazione al suicidio indagando, come atto dovuto, il fidanzato di Aurora, Elio Bargione, 24 anni, anche lui palermitano. La sostituta procuratrice Ludovica D’Alessio ha disposto l’autopsia che è stata eseguita lo scorso 11 luglio.