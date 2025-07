Hostess morta a Vienna, nel giorno dei funerali la rivelazione shock del padre di Aurora

Cronaca

Francesco Maniscalco, ancora scosso per quanto accaduto, avrebbe raccolto, dalla ex moglie, particolari sulla vita della figlia di cui era all'oscuro

Chiede giustizia Francesco Maniscalco il padre di Aurora, l’hostess palermitana di 23 anni morta il 23 giugno scorso dopo essere precipitata dall’appart-hotel a Vienna dov’era col suo fidanzato Elio Bargione che è indagato per istigazione al suicidio. Oggi si sono svolti a Palermo i funerali della giovane e il padre rivela che Aurora lo scorso maggio subì un aggressione come scritto nel referto dopo l’interruzione di gravidanza cui si era sottoposta.

L’aborto e l’aggressione

«Mia figlia Aurora lo scorso mese di maggio aveva subito un aborto e si era rivolta all’ospedale Villa Sofia Cervello – dice Maniscalco – Nel referto dei medici c’è scritto che la giovane avrebbe subito un’aggressione fisica». «Come tante ragazzine anche mia figlia mi ha tenuto all’oscuro di tutto – dice – sia dell’aborto che dell’aggressione. La mia ex moglie poi mi ha confessato che tra i giovani c’erano stati momenti di tensione e forse mia figlia era stata anche aggredita».Maniscalco aggiunge: «Quello che mi fa rabbia che nessuno della famiglia del giovane sia venuto al funerale oggi. Neppure un fiore. Non abbiamo mai ricevuto una parola di conforto. Forse sono anche infastiditi dal clamore che è scoppiato».L’avvocato Alberto Raffadale sta cercando di ricostruire quanto avvenuto lo scorso maggio e come mai con quel referto non sono partite indagini su quanto successo ad Aurora.

I testimoni a Vienna

«Sono davvero sconvolto per quanto sto scoprendo su questa vicenda. Anche sui due testimoni a Vienna che avrebbero raccontato che mia figlia è caduta con la testa in avanti e invece dall’autopsia è emerso che ci sono fratture solo nelle gambe e nessuna frattura nelle costole. Io andrò avanti finché avrò forza e voglio sapere la verità», dice il genitore.I pm di Palermo hanno chiesto alle autorità austriache le foto dell’abitazione scattate quando è avvenuta la tragedia. Intanto il Comune ha concesso un loculo a titolo gratuito. Lo ha stabilito il sindaco Roberto Lagalla con una determina in cui si tiene conto del fatto «che il tragico evento ha scosso le coscienze, attesa la giovane età della ragazza e le circostanze ancora poco chiare in cui esso si è svolto». La salma sarà tumulata nel cimitero dei Rotoli una volta che le indagini saranno ritenute concluse dall’autorità giudiziaria. Servono ancora altri esami e altri approfondimenti.

