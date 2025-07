Hotel confiscato a “nipote” di Brusca, il legale che difende l’imprenditore: «Non ha mai avuto rapporti con il boss»

Palermo

Il chiarimento dell'avvocato di Giorgio Cristiano, Massimo Motisi

«Giorgio Cristiano è oggetto di una diffamatoria campagna mediatica che lo ha indicato quale “nipote” del noto collaboratore di giustizia Giovanni Brusca e ne ha suggestivamente insinuato il possibile ruolo di prestanome e che da ultimo ha portato, persino, ad un’interpellanza parlamentare. Il mio assistito non ha mai avuto alcun rapporto con Brusca che non ha mai nemmeno conosciuto o incontrato; suo malgrado, sussisteva in passato un formale rapporto di affinità, scaturente dal matrimonio tra Brusca e la sorella del padre, separati da oltre un decennio e successivamente divorziati. Inoltre, è del tutto falsa la circostanza che l’Hotel Garibaldi sia un bene confiscato alla mafia».

Lo scrive in una nota l’avvocato Massimo Motisi che assiste l’imprenditore a cui è stato assegnato l’albergo. “L’albergo oggetto di confisca (nei confronti, peraltro, della società Cedam S.r.l.) è unicamente una porzione dell’unità immobiliare in cui ha sede l’Hotel Garibaldi, attività alberghiera avviata dalla F. Ponte S.p.a. che aveva stipulato un contratto di locazione dell’immobile con la Cedam S.r.l.. – spiega -. Si precisa che il gruppo F. Ponte S.p.a. era stato oggetto di un procedimento di prevenzione definitosi con la restituzione di tutti i beni. Il mio assistito e la Cribea S.r.l. non hanno avuto nulla a che vedere con la vicenda di prevenzione che ha riguardato il Gruppo Ponte”.