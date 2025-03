I Carabinieri nelle “zone rosse” di Catania: 3 denunce e 2 allontanamenti

Territorio

I militari hanno pattugliato viale Africa, viale Ruggero di Lauria e, in generale e la zona circostante la stazione ferroviaria di Catania

I militari dell’Arma, coordinati dalla Centrale Operativa, nell’ambito dei servizi volti a contrastare l’illegalità diffusa e garantire la sicurezza pubblica, a cittadini e turisti, in sei aree del centro cittadino denominate “zone rosse”, hanno pattugliato viale Africa, viale Ruggero di Lauria e, in generale, la zona circostante la stazione ferroviaria di Catania, e sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato 3 catanesi di 60, 36 e 27 anni.

In particolare, il 60enne, violando l’ordine di allontanamento cui era stato già sottoposto, è stato trovato in viale Africa e per questo denunciato penalmente. Nella stessa via i Carabinieri hanno accertato la presenza del 36enne, beccandolo mentre esercitava la professione di parcheggiatore abusivo, peraltro con recidiva, e, per questo motivo, oltre alla denuncia, i militari dell’Arma lo hanno sottoposto all’ordine di allontanamento.

Il più giovane dei tre, invece, è stato sorpreso in viale Ruggero di Lauria ma, poiché era già stato pizzicato, in altre occasioni durante l’espletamento della sua “professione” non autorizzata di parcheggiatore, era stato sottoposto prima a daspo urbano, ovvero un divieto di accesso per un anno alle aree adibite a parcheggio in quella zona, e poi denunciato per violazione dell’art 10 del Decreto Legislativo n. 14/2017 “DACUR”. Questa ulteriore violazione gli è costata una denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Per tutti e tre, comunque, vale la presunzione di innocenza, ora e fino a condanna definitiva.

Nella medesima zona altri due parcheggiatori abusivi di 36 e 29 anni sono stati visti mentre svolgevano quell’illecita attività di “guardamacchine” e, nei loro confronti, è stato emesso l’ordine di allontanamento.