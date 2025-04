I due fratelli accusati della morte di Gioacchino Vaccaro nella rissa dopo la lite stradale: «Non volevamo che accadesse»

PARTINICO

Le risposte di Antonino e Leonardo Failla,alle domande del gip Marco Petrigni

«Non volevamo che accadesse quel che è successo, una tragedia anche per noi inaccettabile, ci porteremo dietro il rimorso per tutta la vita». Hanno risposto così alle domande del gip Marco Petrigni Antonino e Leonardo Failla, i due fratelli accusati della morte, in seguito a una rissa, di Gioacchino Vaccaro (nella foto), fruttivendolo di 45 anni. I due, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, hanno confermato le dichiarazioni spontanee rese ai carabinieri poco dopo la lite avvenuta a Partinico nelle vicinanze di via Avellone. La colluttazione sarebbe stata determinata da un sorpasso ritenuto azzardato.

Vaccaro, pochi minuti dopo la lite, è andato all’ospedale perché si sentiva male ed è morto. Sulla base delle prime indagini, si ipotizza che la morte sia stata causata da possibili lesioni interne dovute ai calci e ai pugni subiti. I fratelli hanno ribadito che sono stati loro ad essere stati aggrediti dal figlio di Vaccaro e dalla vittima e che a quel punto si sarebbero difesi.