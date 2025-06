I “Falchi” in azione a Catania: due pusher arrestati in strada con cocaina e marijuana

Controlli

I due sono stati bloccati in via Plebiscito e in piazza San Domenico

Una serie di controlli antidroga è stata effettuata dalla Polizia di Stato in modo contestuale e in diversi quartieri per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città.

I poliziotti della Questura di Catania hanno intensificato le azioni di controllo in tutto il territorio cittadino, a cominciare da quelle zone in cui, già in passato, sono stati registrati casi di illecita cessione di droga, in modo da individuare eventuali pusher e sequestrare stupefacenti, eliminando dal mercato potenziali fonti di guadagno per la criminalità.

Nei giorni scorsi, in due diversi interventi, i poliziotti della IV Sezione Investigativa “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno fermato ed arrestato due pusher catanesi, posizionati in strada, con ogni probabilità in attesa di incontrare potenziali acquirenti.

Nel primo caso, i Falchi hanno notato un 33enne, con un marsupio a tracolla, che stazionava in via Plebiscito, guardandosi continuamente attorno, come se stesse aspettando l’arrivo di qualcuno.

Il suo strano atteggiamento non è passato inosservato ai poliziotti, impegnati in zona, proprio in quel momento, in un’attività di monitoraggio e controllo.

Il 33enne è stato, quindi, fermato e sottoposto a perquisizione in considerazione del suo atteggiamento sospetto. All’interno del marsupio, i poliziotti hanno trovato quattro bustine con 15 grammi di marijuana, pronte per essere messe in commercio.

Il possesso della sostanza stupefacente ha spinto i Falchi ad estendere gli accertamenti all’abitazione dell’uomo, ubicata nel centro storico cittadino, ritenendo che potesse nascondere, all’interno, ulteriore droga. In effetti, le intuizioni dei poliziotti si sono rivelate fondate, visto che, in casa, è stato possibile trovare ulteriori sei bustine in cellophane con 28 grammi di marijuana. Tutta la droga ritrovata è sequestrata per la successiva distruzione, mentre l’uomo, con diversi precedenti specifici, è stato arrestato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, durante il processo per direttissima il giudice ha convalidato l’arresto dell’uomo.

Nel secondo caso, i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato in flagranza un catanese di 41 anni, anche lui fermo in strada, in piazza San Domenico, probabilmente in attesa di qualche acquirente.

Non appena è stato fermato per essere sottoposto a controllo, l’uomo, con diversi precedenti specifici in materia di stupefacenti, ha tirato fuori spontaneamente da una tasca dei pantaloni quattro bustine trasparenti contenenti 30 grammi di marijuana, pronte per essere spacciate.

L’atteggiamento tenuto dal 41enne ha generato nei poliziotti il sospetto che l’uomo, con il suo gesto, volesse mettere fine al più presto alle verifiche, forse nel tentativo di sfuggire ad un controllo più approfondito. Pertanto, ritenendo che potesse nascondere altra droga, i poliziotti l’hanno perquisito e, in un’altra tasca dei pantaloni, hanno trovato 3 grammi di cocaina, suddivisa in sette involucri, anche in questo caso pronti per essere smerciati.

Oltre alla droga, è stata rivenuta una somma di denaro, in banconote di diverso taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio condotta dal pusher.

Anche in questo caso, la droga e i soldi sono stati sequestrati, mentre l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.