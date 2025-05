I femminicidi e quei 325 orfani siciliani: i numeri dell’Osservatorio parlamentare

il caso

E due su tre hanno meno di 10 anni

Sono 3.592 gli orfani minorenni di femminicidio. Il numero è stato dato dalla presidente dell’Osservatorio nazionale indipendente sugli orfani di femminicidio Stefania Bartoccetti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.

La maggior parte di questi orfani ha un’età inferiore ai 10 anni: il 67% dei casi riguarda bimbi di età compresa tra 1 e 10 anni con un picco per la fascia di età 1-5 anni. La fascia di età 10-14 anni sembra essere la seconda più colpita da questa tragedia. Per quanto riguarda la fascia di età 15-17 anni, il numero di casi è piuttosto basso rispetto alle altre. Dall’indagine emerge che la regione con il maggior numero di casi totali è la Lombardia (499), seguita dall’Emilia Romagna (452), dalla Campania (377) e dalla Sicilia (325). Quella con il minor numero è la Valle d’Aosta (2), seguita dal Molise (4).

«Siamo riusciti attraverso una indagine giornalistica a raccogliere negli ultimi anni le notizie delle donne morte per omicidio e da lì a ricostruire il numero degli orfani speciali, che sono nell’ambito di quelli considerati minorenni superiori a 3.500 in Italia», ha detto la presidente spiegando che il dato di 3.592 orfani minorenni riguarda il periodo compreso tra il 2018 e il 2022 ed è contenuto in un rapporto dal titolo “Attraverso i suoi occhi». Le informazioni sono state ricavati dalle principali testate giornalistiche italiane con un sistema di intelligenza artificiale usando alcune parole chiave.