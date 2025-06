I giovani europei incontrano le persone detenute

Cronaca

Il progetto Erasmus Plus e il nuovo percorso di vita dentro l'Housing Sociale

Tredici giovani europei hanno visto e toccato con mano chi, in esecuzione esterna di pena, sta facendo un nuovo percorso di vita dentro l’Housing Sociale con il progetto Ortis 2.0 dell’associazione Un Nuovo giorno Odv. Originari di 7 Paesi Europei (Austria, Germania, Portogallo, Italia, Romania, Repubblica Ceca e Regno Unito) hanno partecipato al progetto Erasmus Plus “Empowering Mentoring Prison Agents in Vocational Excellence”. In particolare, Promimpresa in qualità di partner, ha organizzato tre giornate (due workshop più una visita organizzata) finalizzate a migliorare le pratiche di mentoring all’interno degli istituti penitenziari con M-PAVE (un partenariato su piccola scala per l’istruzione professionale Erasmus Plus). Il gruppo ha visitato come buona pratica locale l’Housing Sociale incontrando gli operatori e le persone detenute in esecuzione di pena esterna che ci vivono.

Le storie di vita in carcere

A raccontare l’esperienza, è stato Nicola che il prossimo ottobre completerà la sua pena. «In questi giovani mi ha colpito molto la forte motivazione per il lavoro che vogliono fare – dice Nicola di 37 anni che vive in Housing dallo scorso aprile 2024 – nei confronti di chi vive la dimensione carceraria. Personalmente, in questo momento della mia vita, mi sento veramente rinato in tutta la mia persona. Dentro l’Housing, infatti, grazie all’associazione ho trovato una famiglia che mi ha fatto riprendere in mano la mia vita in maniera sempre più piena». «Nella mia esperienza che ho fatto anche all’interno delle carceri – ha affermato Tamara Hoefer originaria dell’Austria di 27 anni – il momento in cui la persona esce dalla struttura penitenziaria è una situazione molto delicata perchè c’è il rischio di fare i conti con le diverse debolezze legate alla vita passata. In questo Housing avviene una sorta di periodo intermedio, tra il carcere e la vita sociale esterna, che è importante nella prospettiva di un loro cambiamento personale. Da come hanno interagito con noi si percepisce molto che dietro c’è una comunità forte che li supporta».

La mission