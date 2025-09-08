«I libici ci hanno sparato addosso»: le testimonianze dei migranti arrivati a Lampedusa

Il caso

Così 14 dei 21 tra egiziani e somali hanno raccontato dell'attacco

«Ci hanno sparato addosso, hanno sparato ripetutamente contro di noi». Così 14 dei 21 traegiziani e somali appena sbarcati a Lampedusa hanno raccontato di un attacco subito da un’imbarcazione libica. «Eravamo partiti da Zuhara da 30 minuti, forse poco più – hanno detto – quando all’improvviso siamo stati raggiunti da una grossa barca libica e qualcuno ha aperto il fuoco contro di noi».

Non ci sono feriti fra i 21 sbarcati, nessuno è caduto in mare. Chi era al timone del barcone di 10 metri non s’è fermato, ha continuato la navigazione. Il natante è stato sequestrato per accertare se presenta colpi d’arma da fuoco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA