I nuovi boss, i soldi del Pnrr e i rapporti con gli amministratori locali: così la mafia continua ad arricchirsi

L'allarme nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario del presidente della corte d’appello di Palermo, Matteo Frasca

Malgrado i pesanti colpi subiti in questi anni, la mafia resta una realtà criminale attiva che punta al controllo dell’economia legale e ai fondi del Pnrr. La sua forza di penetrazione si regge anche sul mantenimento di collusioni con settori politico-amministrativi.

Il nuovo profilo dell’organizzazione è tratteggiato a grandi linee nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario (la cerimonia si svolgerà domani) del presidente della corte d’appello di Palermo, Matteo Frasca. L’analisi delle nuove frontiere di Cosa nostra riprende i dati della relazione preparata dall’ufficio del procuratore generale.

La mafia, scrive Frasca, ha agganciato «nuovi referenti per le proprie esigenze di controllo del territorio e, soprattutto, ha continuato a conservare le proprie vecchie regole mafiose ricostituendo in modo lesto e spregiudicato gli organi di vertice ogni volta che i precedenti sono stati arrestati e processati».Obiettivo principale dell’organizzazione sono le «più grandi e rilevanti opere pubbliche che vanno a realizzarsi nel territorio del distretto, e si manifesta con ripetuti e gravi episodi estorsivi ai danni delle imprese aggiudicatarie degli appalti pubblici».

C’è una «inquietante riservata interlocuzione, al di là della rilevanza penale, fra esponenti mafiosi ed amministratori locali – denuncia il Presidente Frasca – Crescono gli affari della mafia in tanti ambiti, grazie soprattutto ai rapporti con la politica. Il settore dei subappalti ne è la riprova. Esso, infatti, continua a suscitare l’interesse dell’organizzazione Cosa nostra sfrutta abilmente, da sempre, i subappalti per la realizzazione dei suoi obiettivi. E’ prevedibile, con le allettanti risorse del Pnrr, un’ulteriore espansione di tutte le attività di Cosa nostra indirizzate al fine di lucro, con tentativi di aggiudicarsi ricchezza ingente, attraverso il riciclaggio e l’acquisizione di aziende. Cosa nostra, prosegue nel tentativo di trovare sponde verso l’economia legale, per trarne benefici consistenti nel tentativo di sfruttare le relazioni con settori corrotti della pubblica amministrazione, così mantenendo il controllo del territorio».

Allo stato è possibile rilevare che sono «in fermento le dinamiche o logiche prettamente mafiose, atteso il momento storico nazionale con riferimento alla gestione pubblica dei fondi del Pnrr che costituisce, e invero costituirà nel prossimo futuro, un motivo di sensibile attrazione delle attenzioni e degli interessi criminali». «La forma tipica dell’organizzazione mafiosa – si legge nella relazione – va studiata, ai fini del suo effettivo ed efficace contrasto, tenendo conto della sua specifica caratteristica e sostanza, cioè come un sodalizio fortemente strutturato con una perfetta suddivisione di competenze territoriali tra le diverse famiglie il cui criminale obiettivo continua ad essere quello del controllo totalizzante non soltanto dell’economia illegale (massimamente del traffico di droga e delle estorsioni), ma anche di quella legale attraverso l’opaca opera di imprenditori senza scrupoli, e di certo consapevoli e compiacenti, che vengono così integrati nella compagine associativa senza restarne succubi».