I summit segreti tra il capo supremo di Cosa nostra e i suoi delfini

Mafia Catania

Le date degli incontri tra Ognina, viale Ionio e corso Indipendenza.

Morto un Papa se ne fa un altro. E così è accaduto nella famiglia di Cosa nostra catanese. Anche se in questo caso si parla di arresto del reggente e della necessità urgente di nominare un nuovo leader. Il 28 settembre 2022 i carabinieri arrestano Francesco Napoli, ‘u cavadduzzu, della stirpe mafiosa dei Ferrera. Dalla sua scarcerazione Ciccio Napoli aveva assunto il “comando” dell’intera organizzazione Santapaola-Ercolano. Quando arriva il mandato di cattura gli affiliati cominciano già a parlare di nuovi assetti. Salvatore Iudicello sembra avere le idee chiare. E infatti parlando con gli indagati Daniele Strano e Carmelo Fazio – intercettati nell’ambito dell’operazione Ombra – afferma: «È il prossimo papa diciamo, Lo vogliono fare per dire… camminava con Ciccio». Per gli investigatori non ci sono dubbi che il “Ciccio” a cui Iudicello si riferisce sia proprio Napoli. Già diversi mesi prima del blitz Sangue Blu gli investigatori hanno seguito in diretta degli incontri tra Napoli e Russo. Precisamente il primo è andato a casa del secondo (foto in alto a destra) in diverse occasioni.

E, chissà, forse già in quelle occasioni potrebbe esserci stato il passaggio di testimone con Russo che vanta contatti strettissimi con la famiglia di “sangue” dei Santapaola. E cioè un’amicizia storica con Enzo ‘u nico’, figlio del padrino Nitto. Non dimentichiamo inoltre che Ciccio Russo diversi anni fa è stato coinvolto in un processo con Roberto Vacante – sposato con la figlia del defunto Salvatore Santapaola – da poco tornato in libertà. Potrebbe quindi aver avuto un “ruolo” chiave – magari di portavoce degli interessi di famiglia – già prima dell’autunno del 2022. Potrebbe essere questo il motivo di quelle visite di Napoli a casa del nuovo capo. Dalle carte dell’inchiesta Ombra, coordinata dalla pm Raffaella Vinciguerra, pare non esserci dubbi sul fatto che sia Russo l’ultimo rappresentante di Cosa nostra.