I tecnici di radiologia sul piede di guerra: «Disparità di trattamento rispetto ad altre professioni sanitarie»

la protesta

«Disparità di trattamento, malgrado si tratti di professioni che ricadono nell’ambito sanitario». Questo quello che hanno denunciato il presidente e vicepresidente della Commissione albo tecnici di radiologia delle province di Agrigento e Caltanissetta, Stefano Barberi e Raimondo Chiara.

«La tassazione al 5% solo sugli straordinari degli infermieri – dicono Barberi e Chiara – non è accettabile anche perché mortifica la nostra categoria che lavora da sempre al fianco degli infermieri. Questa disparità di trattamento non la possiamo digerire perché pensiamo che l’impegno e il contributo delle nostre figure professionali debbano essere premiate visto che ogni giorno assicuriamo cure e assistenza ai cittadini. Pertanto, abbiamo chiesto l’aiuto della deputata agrigentina del Pd, Giovanna Iacono, che immediatamente e per questo la ringraziamo fortemente, ha presentato subito una interrogazione al Ministro della Salute. Ricordiamo che già al tempo della Pandemia Covid, la nostra Commissione si mosse per l’acquisto delle mascherine Fpp2. Tutti ne erano sprovvisti, noi li acquistammo per distribuirli al personale medico e paramedico, ma al momento del pagamento ci venne recapitata una fattura con iva esclusa. A quell’epoca ci rivolgemmo ad un deputato del Movimento 5 Stelle che riuscì ad eliminare l’iva dalla fattura. Adesso, ci siamo rivolti nuovamente ad un rappresentante dello Stato, seppur di opposizione, affinché il nostro lavoro venga riconosciuto anche sotto l’aspetto economico. Non esiste personale tra le professioni sanitarie, non ci sono professioni di serie A e di serie B. Ringraziamo l’0norevole Iacono e speriamo che il Ministro ci dia una risposta immediata e positiva».

