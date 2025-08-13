IL CASO
I tornelli della discordia sulla spiaggia di Mondello, la Regione: «Togliere le staccionate»
Una circolare dell'assessore regionale al Territorio, Giusy Savarino, vieta anche nuove autorizzazioni
L’assessore regionale al Territorio della Sicilia, Giusy Savarino, ha emanato una circolare con cui invita i dirigenti competenti a verificare «la possibilità di richiedere modifiche alle autorizzazioni già rilasciate per staccionate o tornelli per l’accesso in spiaggia».
Nella circolare inoltre «si vieta il rilascio di nuove autorizzazioni per staccionate o altre strutture rigide che delimitino la battigia sulle spiagge. Le delimitazioni dovranno essere fatte con corde spostabili per consentire l’adeguamento alle condizioni di alta e bassa marea».
L'assessore vieta anche nuove installazioni di tornelli per l'ingresso nelle spiagge.