Il blitz tra Catania e Messina: indagato lascia il carcere, Riesame stabilisce obbligo di dimora

L'indagine

La decisione dopo il ricorso della difesa di Antonino De Luca

«Sostituisce la custodia cautelare in carcere applica ad Antonino De Luca con la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza». Questa è la decisione del Tribunale del Riesame nei confronti di De Luca, che è stato arrestato nell’ambito del blitz antidroga che ha riguardato il clan Cintorino di Calatabiano. Il collegio, presieduto da Giuliana Sammartino (giudice estensore Laura Benanti), ha accolto in parte il ricorso presentato dalla difesa, l’avvocato Belinda Zisa, annullando la misura in riferimento al reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.