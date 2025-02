Il cadavere di un pescatore trovato alla foce del fiume San Leonardo

Nel Palermitano

Si tratterebbe di Salvatore Domenico Barone, 54 anni di Bagheria che da ieri non era rientrato a casa

Il corpo di un uomo è stato trovato alla foce del fiume San Leonardo tra Trabia e Termini Imerese. Secondo le prime indagini si tratta di Salvatore Domenico Barone, 54 anni di Bagheria che da ieri non era rientrato a casa. L’uomo che nella vita faceva il pescatore probabilmente è stato colto da malore ed è deceduto. Sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Si attende il medico legale per i rilievi sul corpo e stabilire le cause della morte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA