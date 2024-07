Il cadavere di un uomo recuperato nel mare di Vulcano

Ritrovamento

L'uomo indossava pantaloncini, camicia e scarpe, e si pensava potesse essere un diportista. E' invece un romeno, residente nell'Isola

Il cadavere di un uomo, dell’apparente età di 30-35 anni, è stato recuperato, nel cuore della notte, nel mare di Vulcano, dagli uomini della Guardia Costiera di Lipari. L’allarme è stata lanciato da alcuni pescatori che hanno avvistato il corpo, galleggiare in acqua. L’uomo indossava pantaloncini, camicia e scarpe, potrebbe essere un diportista, anche se, al momento, nessuna denuncia di scomparsa è arrivata all’Autorità marittima liparese che ha avviato le indagini. Il cadavere, una volta giunto in porto con la motovedetta della Guardia costiera, su disposizione del magistrato di turno alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato trasferito all’obitorio del cimitero di Lipari.