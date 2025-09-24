Il cadavere di un uomo rinvenuto in contrada Spalla a Siracusa: si indaga per risalire all’identità

IL MISTERO

Il corpo - rinvenuto da un operaio - era in avanzato stato di decomposizione

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in contrada Spalla, ingresso nord di Siracusa. La segnalazione è stata fatta da un operaio che si trovava nella zona per alcuni lavori ed ha avvertito un odore acre provenire da un terreno roccioso nelle vicinanze. Gli agenti della squadra mobile indagano per risalire all’identità della vittima ma sarà necessario il responso dell’autopsia.

