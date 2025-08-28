Il cadavere di una donna recuperato nelle acque di Fondachello (Catania)

Il caso

Il bagnino ha tentato invano la rianimazione della donna, di circa 70 anni. Sul posto carabinieri, 118 e Guardia costiera

Il cadavere di una donna dell’apparente età di 70 anni, è stato avvistato da un bagnino nello specchio d’acqua di Fondachello. Il bagnino ha vanamente tentato le manovre di rianimazione.

Sul posto i carabinieri e il 118 e la Guardia costiera Il corpo galleggiava in mare ed è scattato l’allarme in un lido, il Palme Beach. L’avvistamento è avvenuto poco prima delle 11 di questa mattina.

Il cadavere è stato recuperato e portato sull’arenile. Al momento sono in corso le indagini per ricostruire la vicenda e identificare la donna.

