Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

Il caso

Il cadavere di una donna recuperato nelle acque di Fondachello (Catania)

Il bagnino ha tentato invano la rianimazione della donna, di circa 70 anni. Sul posto carabinieri, 118 e Guardia costiera

Di Mario Previtera |

Il cadavere di una donna dell’apparente età di 70 anni, è stato avvistato da un bagnino nello specchio d’acqua di Fondachello. Il bagnino ha vanamente tentato le manovre di rianimazione.

Sul posto i carabinieri e il 118 e la Guardia costiera Il corpo galleggiava in mare ed è scattato l’allarme in un lido, il Palme Beach. L’avvistamento è avvenuto poco prima delle 11 di questa mattina.

Il cadavere è stato recuperato e portato sull’arenile. Al momento sono in corso le indagini per ricostruire la vicenda e identificare la donna.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community