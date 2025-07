Il caso dell’industria dolciaria di Francavilla, dopo la denuncia Uila passo in avanti nel progetto di ampliamento

burocrazia

«Meglio tardi che mai» è il commento del segretario generale Uila Sicilia, Nino Marino e di Alessandro Salamone, componente del Coordinamento nazionale Uila per l’industria agroalimentare

«Meglio tardi che mai! Dopo l’appello-denuncia della Uila per i tre anni trascorsi da un’azienda dolciaria di Francavilla di Sicilia in attesa di un sì o un no dal Comune a un progetto di investimento e lavoro da 10 milioni di euro, qualcosa si è mosso. L’ente pubblico ha, infatti, pubblicato l’atto di avvio del procedimento di variante al Piano regolatore, chiesto dalla Di Costa Spa nel giugno del 2022».Il segretario generale della Uila Sicilia, Nino Marino e Alessandro Salamone, componente del Coordinamento nazionale Uila per l’industria agroalimentare, tornano a parlare del “caso” Di Costa Spa a Francavilla di Sicilia. Nel corso di un confronto sollecitato dall’organizzazione sindacale, che s’era tenuto la scorsa settimana, l’azienda aveva confermato la situazione di stallo nella realizzazione di un terzo impianto produttivo in contrada Barillaro. Presente l’avvocato Pietro Giannetto, legale dell’impresa, il direttore della società francavillese Giuseppe Damico aveva pure dichiarato di non escludere la possibilità di una delocalizzazione per tutte le strutture di un’impresa che esporta in 54 nazioni e raggiunge punte occupazionali di 150 assunti raggiungendo lo scorso anno un fatturato di 21 milioni di euro.

