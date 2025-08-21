Il centro estetico pubblicizzato sui social, ma totalmente sconosciuto al Fisco

trapani

A Castellammare del Golfo denunciata la titolare che nonostante avesse i requisiti non aveva mai pagato le tasse

Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dell’esercizio abusivo di attività economiche, i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno individuato e scoperto un centro estetico completamente sconosciuto al fisco in un’abitazione privata di Castellammare del Golfo. L’attività, condotta dai militari della Compagnia di Alcamo, è nata da un attento monitoraggio dei cosiddetti “social network”, attraverso i quali una donna pubblicizzava molteplici trattamenti estetici alla stregua di un centro estetico regolare, seppur priva di partita IVA e di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane. Le evidenze raccolte sono state poi arricchite dalle attività di controllo economico del territorio, che hanno permesso di rilevare un notevole flusso di clienti da e verso il domicilio della donna.

L’ispezione