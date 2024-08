Il chiosco bar abusivo era anche una bisca clandestina (che incassava un milione l’anno)

carabinieri

I controlli nel centro storico di Catania

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, con il supporto del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato una serie di verifiche in alcune attività commerciali del centro storico, con particolare attenzione al viale delle Medaglie D’Oro, via Acquedotto Greco e via Santa Maria delle Catene. I militari dell’Arma, al termine delle fasi del controllo di un chiosco bar, hanno denunciato la titolare, una 25enne catanese, per “esercizio abusivo del giuoco e delle scommesse”.

Quando gli investigatori e i tecnici dell’Agenzia delle Dogane sono entrati nel locale, che sembrava un classico bar con bancone e sgabelli, hanno invece scovato una saletta nascosta nella quale era stato allestito un vero e proprio casinò. La sala, infatti, era dotata di un autonomo registratore di cassa, simile a quello regolamentare, ma adoperato solo per la raccolta del denaro delle scommesse clandestine e delle slot machine illegali. Oltre alle banconote, inoltre, la cassa conteneva un piccolo dispositivo elettronico che consentiva l’accesso online ai siti di giochi d’azzardo non europei, quindi non tutelati e, perciò, pericolosi. In particolare l’apparecchio permetteva di accedere, attraverso 4 PC istallati su altrettante postazioni messe a disposizione dei clienti, a “slot machine” virtuali che, naturalmente, eludevano il controllo del Monopolio.