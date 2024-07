A poco più di un anno dall’insediamento a Palazzo degli Elefanti, il nodo rifiuti non è stato ancora risolto. Anzi, nelle ultime settimane s’è addirittura aggravato. «Stiamo rivedendo le modalità di conferimento, e lo stiamo facendo nel momento peggiore, visto che s’è aggiunta in questi giorni l’emergenza cenere, con i rifiuti per strada ancora da raccogliere per effetto di una strategia che abbiamo un po’ rivisto – dice Enrico Trantino al forum che s’è tenuto nella sede del nostro giornale – Le ditte avevano imposto tolleranza zero, affermando di non voler più raccogliere i rifiuti non conformi. Ma questa non è una punizione per il maleducato, diventa piuttosto una punizione per i cittadini che rispettano le regole e, se mi consentite, anche per il sindaco a cui danno sempre la responsabilità di tutto. Pertanto abbiamo pensato che ha senso farlo pianificandolo per zone, laddove ci sia contemporaneamente un intervento della polizia ambientale per sanzionare chi conferisce irregolarmente».

Cosa accadrà?«L’irregolare conferimento verrà lasciato per alcune ore sul posto, fin quando non interverrà la polizia ambientale che farà scattare la sanzione. Abbiamo pensato anche di far partire dalla prossima settimana due campagne di informazione, una affidata a un’agenzia, l’altra ce la sta regalando l’Accademia di Belle Arti. Speriamo che facciano breccia sui cittadini. Nello stesso tempo dobbiamo aspettare come premessa per un nuovo corso i nuovi 180 vigili urbani e i 70 ispettori ambientali che adesso possiamo reclutare grazie all’approvazione del regolamento da parte del Consiglio comunale. Le risorse le abbiamo perché le incamereremo con gli extra costi in arrivo dalla Regione».

Qualcuno ha parlato di utilizzare i carrellati nei condomini.«Sì, ma rispettando le regole. Perché se noi mettiamo il carrellato nel condominio e poi il condomino non rispetta il ciclo, non abbiamo concluso niente. Poi ci sarebbero anche i cassonetti intelligenti, che riconoscono la tessera, ma poi se il giorno della plastica il conferitore mette dentro qualunque cosa, compreso l’organico, ci vorrebbe una verifica sacchetto per sacchetto. Impossibile».

Il cittadino deve sapere però che il conferimento regolare porterebbe a un risparmio di costi…«Esatto, e ci consentirebbe di dimezzare la Tari e di cominciare anche a destinare parte di queste risorse per ammortizzare il nostro deficit e per intervenire su strade e verde».

Ha pensato a un deterrente che spinga la gente a conferire regolarmente?«Proprio ieri (venerdì, ndr.) avevo un appuntamento con il viceministro Gava, al quale volevo parlare di alcune mie idee in tema di sanzioni. Se vai a colpire l’Isee, se vai a incidere sulle tasche di chi magari non può pagare ma riscuote qualcosa dallo Stato e gliela sottrai, questo può essere il miglior deterrente. Poi, per lo sciopero dei taxi a Roma, non sono potuto andare, ma è una cosa che farò».

Vero è che i cittadini devono essere educati, però poi ci sono delle cose che può fare l’amministrazione. E su cui questa stessa amministrazione ha puntato. Ci riferiamo, in particolare, alle nuove isole ecologiche, che sono state realizzate con i fondi del Pon Metro e che sono attualmente chiuse. Per un problema di gestione, pare. Chi le deve gestire?«Sono chiuse per un problema di allaccio. Uno è stato risolto. Posso dire che, appena sono stato eletto, mi avevano detto che entro settembre sarebbero state pronte. È inammissibile che siamo dieci mesi indietro. Se poi consideriamo che sono pronte da due, tre mesi e che di fatto manca ancora l’allaccio Enel ci rendiamo conto di quanto il mondo dell’amministrazione sia quello della metafisica. Non è per ridurre il proprio carico di responsabilità, però è giusto anche che si sappia. Una delle cose su cui mi battei sin dall’inizio è il concorso di progettazione per la riqualificazione di Ognina che prevede, probabilmente, l’abbattimento del ponte. È una cosa a cui teniamo tanto e che sarebbe, veramente, una nuova idea del borgo marinaro. Abbiamo 15 milioni di euro, tratti dal fondo Rigenerazione urbana, e devo dire che al Comune hanno rispettato le consegne e a settembre mi hanno dato il bando. È da allora che lo dobbiamo caricare sulla piattaforma nazionale degli architetti ma per una serie di criticità tra loro, il ministero e l’Anac ancora non lo abbiamo potuto caricare. A me questa cosa offende. Primo perché rischiamo di perdere i soldi, che non sono soldi del Comune ma sono soldi europei che poi dovremmo pagare; secondo perché, una volta che finalmente il Comune dà risposte, restare fermi è frustrante».

Per chiudere il discorso rifiuti, a giorni uscirà dalla giunta l’assessore all’Ecologia, Salvo Tomarchio, destinato all’Ars al posto dell’uscente Marco Falcone, che si insedia al Parlamento europeo. Chi prenderà il suo posto?«Il suo nome me lo dirà Forza Italia».

Lei recentemente ha parlato di passaggio da un’economia turistica a un’economia culturale.«Il problema è che ormai si sta sempre più consolidando il solco fra le due città. La città che crede in se stessa e che ha capito che Catania ha delle potenzialità pazzesche e la città che invece non vuole reagire. Perché quando noi parliamo appunto di passaggio da un’economia turistica a un’economia culturale, lo facciamo con cognizione di causa, alla luce dei riscontri che riceviamo da chi viene a Catania e impazzisce a vedere quello che questa città è in grado di offrire. Quello che abbiamo fatto con piazza Federico di Svevia ha una sua importanza per il valore urbanistico sotteso all’iniziativa. Perché piazza Federico di Svevia è diventata finalmente centro storico, non è più periferia. Quindi chi ancora si lamenta, deve mettersi il cuore in pace che per l’estate non si torna indietro. In autunno eventualmente si valuterà se adottare dei correttivi. Tuttavia mi viene da pensare che quando tu porti, per la serata boomer, 4.000 persone in quella piazza, allora il problema non è il posteggio dell’auto. Perché 4.000 persone sono venute a piedi».

Lei parla di piazza Federico di Svevia, incantevole isola pedonale. Forse la sua amministrazione ne ha altre in cantiere. Ma esistono aree parcheggio sufficienti?«È chiaro che devo fare i conti con una realtà che in passato – tranne quando ci fu la gestione Scapagnini, che pensò a quel piano parcheggi – non è riuscita a realizzare aree di sosta sufficienti in città. Per cui rispetto a ulteriori ipotesi di pedonalizzazione, che possano essere piazza Stesicoro o via Umberto, vorrei andarci più cauto. Abbiamo messo in programmazione il parcheggio Amts di via Sturzo e il parcheggio di piazza Verga. Ci vorrà ovviamente un delta temporale al termine del quale, se realizzeremo tutto, finalmente faremo le nostre scelte conseguenziali».

C’è anche l’idea di pedonalizzare piazza Michelangelo?«C’è ancora un punto interrogativo, perché vorrei capire quanto sia determinante in un’ottica di miglioramento della condizione attuale. Preferirei piuttosto riqualificare largo Bordighera, auspicando che si arrivi presto alla soluzione della contesa giudiziaria che in questo momento vede sottoposti ad amministrazione giudiziaria i palazzi di via Bernini».

E la Civita?«È nei miei sogni, ma serve un’area di sosta adeguata».

Ci risulta che state portando in Giunta una delibera che disegna il nuovo volto del lungomare.«Sì, un viale De Gasperi nuovo che diventerà il lungomare parallelo e permetterà di liberare dalle auto il nostro waterfront. Ricordate che c’era da definire la questione del tratto Rotolo-Europa, condizionato da quegli espropri che, oltre a incidere pesantemente da un punto di vista finanziario, porrebbero una serie di problemi intuibili sotto un profilo giuridico: ci sarebbero ricorsi, forse passerebbero dieci anni. Allora ne abbiamo parlato e alcuni hanno avuto l’intuizione che ho subito sposato».

Quale intuizione?«Non lo pedonalizzeremo tutto. Allargheremo e abbasseremo di quota le due stradelle che collegano il lungomare con il viale Alcide De Gasperi. In due o tre anni lo possiamo realizzare. Spero che la prossima settimana partano i lavori, con l’arretramento del semaforo e il cambio dei sensi di marcia».

Parliamo di sicurezza in città…«Certo – ci interrompe – ma consentitemi una premessa che per me è il termometro della situazione. Io chiedo sempre a mia figlia e alle sue amiche: voi percepite una condizione di insicurezza? E loro, che girano per il mondo, mi rispondono: noi la percepiamo se andiamo a Milano; a Catania giriamo in assoluta libertà, tranquille, senza timore che possa succedere qualcosa. Aggiungo che mai come ora c’è stata una sintonia così forte con le forze dell’ordine, che ci consente di essere più reattivi rispetto ad alcuni fenomeni degenerativi che si possono manifestare periodicamente. Da quando è giunto il nuovo questore, ci sono stati una serie di interventi interforze in piazza Vincenzo Bellini e in piazza Federico di Svevia, per esempio, che prima erano terra di nessuno. Non si assiste più a quelle scorribande con le moto dei cosiddetti “picciriddi” di quartiere. Poi è chiaro, non possiamo pensare che questa città improvvisamente si redima, anche perché è sempre una grande città e in tutte le grandi città si verificano problemi: i disagi sociali si alimentano, maturano e quindi è normale che possano accadere fenomeni di degenerazione. Ma io non intravedo assolutamente un’emergenza».

Le risse e le aggressioni nelle discoteche, anche recenti, fanno però di Catania una città meno sicura. E alcuni turisti inglesi raccontano sui social dell’auto smantellata, di B&B a San Cristoforo pittoreschi ma a un passo dai cumuli di rifiuti.«Non mi risulta di auto rubate ai turisti. In corso Italia la rissa fu una spedizione punitiva, dinamica purtroppo condivisa con altre città. Ma non credo che possa essere considerato elemento da tenere in considerazione quasi fosse un dato statistico allarmante».

Che fine ha fatto il progetto sulla Cittadella della polizia a Librino?«Le criticità erano state superate, teoricamente si può realizzare, adesso diventa una scelta non nostra, deve decidere il ministero, che ha le risorse per intervenire e disinnescare anche una bomba ecologica che vede anche la presenza di amianto».

Parliamo di trasporti. I residenti di alcuni Comuni dell’hinterland chiedono un collegamento con i bus Amts, che per ora collegano soltanto Aci Castello al capoluogo. Il trasporto pubblico extraurbano non è così efficiente per chi non vuole prendere l’auto e raggiungere la città.«A breve termine l’unica soluzione è quella della partecipazione dei Comuni, San Gregorio così come altri, alle spese del servizio e quindi a una convenzione con Amts e con noi».

E nel lungo termine?«Sto ponendo l’azione amministrativa secondo una visione che vada dai 10 ai 20 anni, se non ai 30. Come Città metropolitana ho accelerato gli incontri sulla proposta che è stata affidata a una società napoletana molto seria per l’individuazione di un sistema di collegamento con la fascia extraurbana. L’idea condivisa anche con altri sindaci è un collegamento in superficie attraverso monorotaia. E noi adesso lavoreremo su questa, per la realizzazione di uno studio che colleghi con due linee le stazioni Milo e Borgo con Mascaluccia-Pedara una e Trecastagni l’altra. Se andrà in porto vedrà la luce fra almeno 10 anni. Stessa cosa per il nodo Catania. L’interramento della stazione, se troviamo il finanziamento, lo vedremo tra 7-8 anni, ma non mi preoccupo del fatto che non sarò io a tagliare il nastro».

Sindaco, quando era assessore ai Lavori pubblici si era occupato della cessione alla Regione dei terreni di Nesima per realizzare il Centro direzionale. Che fine ha fatto il progetto?«Non c’è più nulla perché Schifani ha deciso di cassarlo».

Che fine faranno quei terreni?«Per adesso non è considerata la sorte di questi terreni. Ci sono quelle bellissime lave del 1669, ma non abbiamo destinato nulla. Abbiamo una programmazione importante che sta andando avanti e presenteremo a tempo debito, ma che tiene conto del fatto che possiamo intervenire ora con una certa forza rispetto al passato per dare un volto diverso alla città».

Un esempio di aree alle quali dare priorità?«La direttiva su San Cristoforo. Se la riusciremo a fare sarà secondo me significativa perché creerà un collante che sia di inclusione, ma soprattutto di “cross-fertilization”, di fertilizzazione nel territorio retrostante. Dove ora c’è il famoso esempio di via Toledo all’angolo con via del Principe, con quella discarica continuamente alimentata, realizzeremo un hub per le aziende digitali in modo appunto da dare delle prospettive di crescita a quel territorio. Ma se io potessi disporre di centinaia di milioni di euro su San Cristoforo farei un lavoro del tutto diverso».

Parliamo di Librino. La sua è la prima amministrazione in quasi mezzo secolo che ha deciso di prendersi in qualche modo in carico la progettazione del quartiere. Escludendo la Sta progetti. Una scelta voluta?«A onor del vero mi verrebbe facile cavalcare l’intelligente provocazione politica. C’è da dire però che nel passato chi si è avvalso della Sta progetti l’ha fatto anche per stato di necessità, perché comunque era carente la forza progettuale del Comune di Catania».

E oggi cosa è cambiato?«La cosa più intelligente che hanno fatto le Politiche comunitarie, quindi sia Sergio Parisi sia Fabio Finocchiaro, ovvero intercettare con il Patto Coesione Sud per assumere oltre 90 tecnici a tempo determinato. Questi hanno creato una forza di fuoco importante per la capacità progettuale. Ecco perché ci siamo potuti liberare non tanto della Sta progetti, ma di un parco progetti del tutto inadeguato rispetto alle esigenze del territorio, perché datato nel tempo. Loro portavano avanti una visione di realizzazione di case popolari datata nel tempo. Oggi invece facciamo delle belle case esempio di abitabilità moderna, secondo coefficienti anche eco-energetici di una certa importanza. E così stiamo facendo».

Parliamo di bilanci, però dal punto di vista economico-finanziario. Il Comune di Catania a che punto è rispetto all’uscita dal dissesto?«Abbiamo una situazione di deficit che non riusciamo a risolvere perché, purtroppo, gli strumenti normativi non ci aiutano. Cosa voglio dire? C’è una banca, Banca Sistema, che da sola è creditrice di 80 milioni di euro. La legge non ci dà alcuno strumento per indurla a una transazione e Banca Sistema, che ha una sua potenza economica, non decide per la transazione e aspetta. Perché quando il Comune uscirà dal dissesto Banca Sistema non avrà diritto solo agli 80 milioni, ma anche a tutti gli interessi maturati fino a oggi. È una follia. Infatti ho chiesto un intervento riparatore al governo, il quale mi risponde che, se anche lo si volesse strutturare, non potrebbe essere retroattivo. In questa condizione, se usciamo dal dissesto, il giorno dopo ci rientriamo. Però ci sono dei correttivi che la Corte dei Conti ha individuato e che ci permetterebbero di rientrare in una particolare procedura. La nostra situazione finanziaria non è certamente rosea, siamo ancora penalizzati da una forte aliquota di tasse non riscosse, su cui abbiamo chiesto uno sforzo a Municipia, che è l’azienda che si occupa della riscossione dei tributi. Siamo indietro su tante altre cose… Se io vi dico che i nostri beni non sono censiti né accatastati? Se io vi dico che tantissime persone che occupano le nostre case popolari non sono neanche registrate? Però stiamo provando a correggere questi problemi. Abbiamo il nuovo dirigente dei Sistemi informativi che sta lavorando, ma non si può cancellare il passato con un colpo di spugna».

Riusciamo a dare delle scadenze su quand’è che si apriranno le nuove stazioni della metropolitana?«Posso rispondere che sarebbe necessario abbandonare l’approccio burocratico alle cose e cominciare con una gestione un pochino più manageriale. Attendiamo una data dal ministro».

Si vocifera di novità su corso dei Martiri. Che succede?«Sappiamo che hanno venduto alcuni asset. Resta in piedi l’idea che il Comune, se ci fossero le condizioni, possa andare a Roma e tentare l’operazione di acquisizione di alcune aree».

Sindaco, il bilancio di questo primo anno, dal punto di vista umano, personale, familiare, rispetto a come lo immaginava il giorno delle elezioni, com’è?«Da un punto di vista economico per me è stato un tracollo, perché mi dedico molto meno alla professione. Ma io dico sempre che la mia famiglia ha avuto tantissimo da Catania. Prima mio padre, poi io. Se penso a come ha interpretato il suo ruolo nel mondo mia madre, a cui assomiglio tantissimo, era il tempo di restituire».

Il periodo di restituzione durerà 5 o 10 anni?«Questo bisogna chiederlo anche alle forze della coalizione – dice sorridendo – potrebbe durare anche un mese, ancora non lo sappiamo».