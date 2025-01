Il concorso in polizia penitenziaria era riservato per l’80% a uomini, tre candidate siciliane lo fanno annullare

DISPARITÀ DI GENERE

I legali hanno impugnato il bando per l'assunzione di nuovi agenti, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso

L’80% dei posti del concorso pubblico per 411 posti di allievi vice ispettori del corpo della polizia penitenziaria era riservato agli uomini, il 20% alle donne. Secondo il bando dovevano essere assunti 378 uomini e 33 donne. Contro questa disparità di genere i giudici del Tar Lazio hanno accolto il ricorso presentato da alcune candidate, tre siciliane, ritenute idonee ma escluse per l’ingiustificata riserva di posti basata sul genere.

Gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell hanno impugnato la graduatoria finale, il bando di concorso e sollevato la questione di legittimità costituzionale del quadro normativo alla base della ripartizione di genere. La corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di questa ripartizione. Alla luce di questa pronuncia, il Tribunale amministrativo ha accolto integralmente le richieste dello studio legale, annullando gli atti impugnati e dichiarando le ricorrenti vincitrici del concorso. Questa decisione obbliga l’amministrazione a rideterminare le graduatorie e a procedere con l’assunzione delle ricorrenti, senza alcuna ulteriore ripartizione basata sul genere.