Il corteo per le vittime di mafia a Trapani, Margherita Asta: «C’è chi diceva che qui non esisteva»

La dichiarazione

«In questa provincia sono stati fatti grandi passi avanti per la lotta alla mafia e pensare che dopo la morte di mia mamma e dei miei fratelli c’era chi diceva che la mafia a Trapani non esisteva. Oggi, invece, c’è la consapevolezza che il sistema criminale ha agito e continua ad agire nella nostra provincia». Lo dice Margherita Asta, la figlia di Barbara Rizzo e sorella di Giuseppe e Salvatore che morirono il 2 aprile 1985 nella strage di Pizzolungo (Trapani). L’obiettivo dell’attentato doveva essere il giudice Carlo Palermo ma, per una fatalità, saltarono in aria i familiari di Margherita Asta.