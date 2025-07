Il crollo nella sede del consorzio universitario di Agrigento, indagato il rettore di Palermo: «Atto dovuto»

le indagini

Lo scorso 15 maggio il cedimento di un muro sul piazzale dell'edificio, che entro l'anno sarebbe stato destinato a ospitare la sede distaccata cittadina dell'ateneo

C’e’ anche il rettore di Palermo Massimo Midiri tra i nove indagati dell’inchiesta per il crollo nel futuro polo universitario di via Atenea, ad Agrigento destinati a ospitare l’Università di Palermo. La sua iscrizione, come quella di altri tecnici e progettisti che hanno avuto un ruolo nei lavori di ristrutturazione dei locali, è un atto dovuto come garanzia difensiva per consentirgli di partecipare agli accertamenti con propri consulenti e legali.