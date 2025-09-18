Il delitto Agostino e la battaglia dai familiari, la prima risposta dalla Cedu è arrivata: porte aperte al ricorso

giustizia

Il caso del poliziotto ucciso 36 anni fa a Palermo

Continuano la lotta per la verità e la giustizia i familiari di Nino Agostino e Ida Castelluccio, l’agente di polizia a la moglie incinta ammazzati per mano mafiosa a Palermo nel 1989. Annunziata, Flora e Salvatore Agostino – seguendo le orme del papà di Nino, Vincenzo – hanno deciso di adire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo per la «persistente e ingiustificata inerzia dello Stato italiano nel garantire» un risvolto processuale al delitto avvenuto 36 anni fa. «Dopo oltre trentacinque anni, quattro richieste di archiviazione, numerose opposizioni e proroghe d’indagine, la mancanza di un accertamento definitivo della responsabilità penale rappresenta, secondo i ricorrenti, una grave violazione degli obblighi previsti dall’articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo», si legge in una nota diffusa dalla famiglia Agostino. Oggi è arrivata una risposta dai giudici europei. Più veloce di quanto si potesse pensare. «La Corte Edu ha ritenuto ammissibile il ricorso e lo ha formalmente iscritto, riconoscendo la rilevanza delle questioni sollevate. Si tratta di una tappa fondamentale per i familiari, che da decenni attendono un percorso di verità e giustizia, e che oggi vedono finalmente aprirsi uno spiraglio concreto nella sede sovranazionale».

«Siamo felici e soddisfatti che presso la Cedu le nostre richieste abbiano avuto un primo favorevole accoglimento. Naturalmente il percorso è ancora lungo, ma siamo fiduciosi», commenta l’avvocato Vincenzo Ragazzi, che assieme ai legali Massimo Ferrante e Giovanni Romeo sta seguendo l’iter.