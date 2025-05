Il duplice omicidio di Enzo Scalia e Luciano D’Alessandro: chiesti due ergastoli in appello

Le richieste

Imputati davanti alla Corte di Assise d'Appello sono Carmelo Distefano e Roberto Campisi

Condannare Carmelo Distefano e Roberto Campisi alla pena dell’ergastolo per il duplice omicidio di Enzo Scalia e Luciano D’Alessandro. Questa la richiesta della procura generale, con il pm (applicato Pg) Alessandro Sorrentino e il sostituto Pg Andrea Ursino, avanzata alla Corte d’Assise d’Appello nell’ambito del processo, troncone ordinario, “Centauri” che ha fatto luce sui tragici fatti avvenuti al viale Grimaldi la sera dell’8 agosto 2020.