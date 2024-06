Il falso “made in Sicily” vale 1,7 miliardi: cosa ci dice il rapporto sui prodotti tipici taroccati

il caso

Quello italiano vale 63 miliardi e la più colpita è la Lombardia (10,2 mld)

Nel 2023 i consumatori esteri hanno acquistato 63 miliardi di prodotti tipici italiani falsificati che non provengono dal nostro Paese. Questo significa che il valore dell’export food&beverage italiano sarebbe più che raddoppiato a 126 miliardi sommati ai 62 miliardi di export agroalimentare di vero made in italy.

La Lombardia è la regione italiana più colpita dal fenomeno del cosiddetto italian sounding con un impatto economico negativo pari a 10,2 miliardi l’anno, seguita da Veneto (10 miliardi), ed Emilia-Romagna (9,9 miliardi).