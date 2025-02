Il farmacista che truffava il servizio sanitario simulando la cessione di medicine: il sistema emerso dall’inchiesta di Trapani

IL caso

La Guardia di Finanza ha segnalato alla Procura di Marsala il professionista e un suo dipendente

I finanzieri del comando provinciale di Trapani hanno denunciato un farmacista e una dipendente accusati di truffa e falsità materiale nei confronti del sistema sanitario nazionale. L’indagine è stata coordinata dalla procura di Marsala.

Il professionista avrebbe simulato, secondo gli investigatori, la cessione di farmaci a ignari pazienti, falsificando le relative prescrizioni mediche per beneficiare in modo illegittimo dei rimborsi del servizio sanitario nazionale per circa 5 mila euro. Il professionista è stato bloccato in auto dai militari della tenenza di Mazara del Vallo con uno scatolone pieno di medicine senza i bollini farmaceutici le cosiddette fustelle.

Anche in casa sono stati trovati altri medicinali non consegnati ai pazienti. Nei controlli con le ricette elettroniche sarebbe stato accertato il raggiro. I farmaci trovati appartengono, infatti, alla categoria “A”, cioè sono classificati come essenziali e a totale carico del sistema sanitario, permettendo ai pazienti, grazie alla prescrizione medica, di godere dell’esenzione dal pagamento del cosiddetto «ticket».