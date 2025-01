Il fiuto di Urban scova un chilo di cocaina nella ruota di scorta di un’auto agli imbarcaderi di Messina: un arresto

Gdf

Si tratta di un calabrese che aveva noleggiato l'auto il giorno stesso e aveva dichiarato di dover far visita ad un amico ricoverato in un ospedale nella città dello Stretto

Durante i consuetudinari controlli ai passeggeri ed ai veicoli alla Rada S. Francesco, le Fiamme Gialle delGruppo di Messina hanno sottoposto a controllo un’utilitaria, condotta da un calabrese e noleggiata il giorno stesso, il quale dichiarava di dover far visita ad un amico ricoverato in un ospedale di Messina, senza essere in grado di fornire ulteriori elementi.Insospettiti dalle dichiarazioni, i Finanzieri decidevano di approfondire il controllo con l’ausilio del caneantidroga Urban, il quale segnalava la presenza di stupefacente nel bagagliaio dell’auto, dove, all’interno della ruota di scorta, veniva rinvenuto un panetto avvolto da guaina nera e marchiato con segno distintivo.