Il gen. Portolano e lo sviluppo dalla crisi in Ucraina: «La Russia è una minaccia anche per l’Italia»

Il caso

Il capo di Stato Maggiore ha spiegato le sue linee programmatiche davanti al Parlamento

«Mosca sta ricostituendo le capacità militari perdute e sta crescendo militarmente ad un ritmo più rapido di quanto previsto». Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, in audizione alle commissioni affari esteri e difesa sulle linee programmatiche del suo incarico.

«Al momento – ha aggiunto – non esistono segnali che facciano pensare a una riconversione dell’industria militare russa ai fini civili neppure in caso di cessate il fuoco. Secondo le statistiche di alcuni Paesi partner, entro cinque anni la Russia potrebbe acquisire una capacità militare tale da minacciare direttamente il territorio dell’Alleanza».