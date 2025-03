Il genero di Riina fa lo sciopero della fame in carcere: l’appello della moglie

Penitenziaria

Il motivo sarebbe da ricondurre alla lunga attesa per il rinnovo della carta d'identità e alle condizioni di salute dell'uomo

Antonino Ciavarello, genero del defunto boss di Cosa Nostra Toto Riina, ha intrapreso dallo scorso 13 marzo nella casa circondariale di Rieti – dove è detenuto – uno sciopero della fame a causa delle lunghe attese per il mancato rinnovo della carta di identità. A quanto si apprende, l’uomo da tempo lamenterebbe anche problemi legati alla scarsa efficacia delle visite mediche all’interno del carcere.

«Mi rivolgo alle istituzioni perchè prendano provvedimenti. Mio marito aspetta da giugno che gli venga rilasciata la carta di identità e ha bisogno di assistenza sanitaria urgente in carcere. Non è giusto quello che gli sta accadendo». A rivolgere un appello alle autorità competenti è Maria Concetta Riina, figlia del capo dei capi di Cosa nostra, che denuncia le gravi condizioni di salute del marito. L’uomo era stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura europeo a febbraio del 2024 a Malta, dove si era trasferito con la famiglia.