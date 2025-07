Il gennaio “caldo” di Galvagno: come ha reagito l’ex presidente Ars quando i pm hanno chiesto una proroga alle indagini per corruzione

L'INCHIESTA

Così l’ex portavoce si attivò per definire i contorni del caso

«Ti ho fatto iniziare la giornata di merda…». È il 28 gennaio 2025. A parlare è Sabrina De Capitani. Il buongiorno poco felice è per Gaetano Galvagno, presidente dell’Ars. L’ex portavoce commenta con il pupillo di Ignazio La Russa la proroga di indagine che le è stata notifica qualche settimana prima.

I due parlano a voce bassissima, le cimici piazzate nella casa palermitana del meloniano non riescono a captare tutte le frasi pronunciate. A chi ascolta pare i due facciano dei nomi, ma rimane tutto incomprensibile. Il rompicapo è un po’ quello di cercare di capire chi siano i nomi degli altri indagati e più che altro comprendere i reati contestati, anche se nell’atto è specificato che si tratta di corruzione. ù

Le identità misteriose

Un po’ quello che sta succedendo in questi giorni sotto l’ombrellone: dove invece del cruciverba si cerca di risolvere l’identità misteriosa di chi si nasconde dietro Uomo6, Uomo118, Donna15. Anche i giornalisti hanno fatto delle ipotesi. Molti sono convinti che Uomo6 sia l’ex assessore regionale al Turismo, Manlio Messina. Che però – contattato da “La Repubblica” – ritiene di non essere lui il politico citato nelle carte. Nonostante questo, Messina non smentisce che potrebbe aver presentato Marianna Amato (la segnalata di Uomo6) a Galvagno qualche anno fa. Altre ricostruzioni fatte dalla stampa incrociando bene alcuni dati si sono rilevate però errate.

De Capitani intanto rassicura Galvagno, preoccupato: «Non siamo intercettati». Le fonti della “califfa” a quanto pare non sarebbero così precise.

Che l’inchiesta sia cominciata da Cannes le è ben chiaro – anche se l’ex portavoce pensa che «finirà perché ovviamente non c’è niente» – così come le è chiaro il dato che le indagini ruotino attorno la “galassia Dragotto”. La vicepresidente della fondazione, Marcella Cannariato avrebbe raccontato a De Capitani di aver ricevuto un controllo dalle fiamme gialle.

Le notizie raccolte dalla ex portavoce però sono imprecise: «C’è La Ferlita (Nuccio, uno dei più importanti imprenditori di eventi musicali in Sicilia, ndr) insieme a Cinquemani (Giuseppe, assistente parlamentare, ndr) e te… e io Dragotto, Cinquemani e te (Galvagno, ndr)», racconta De Capitani al presidente Galvagno. Ma invece la comunicatrice nel capo d’accusa di La Ferlita c’è. E c’è anche il giornalista Salvatore Pintaudi. I protagonisti, in quel periodo, però sembrano convinti che non vi sia. Forse ancora l’avviso non era arrivato. Uno scenario possibile. A La Ferlita, ad esempio, è stato notificato a maggio.

Mese turbolento

Gennaio scorso, quindi, è un mese turbolento per Galvagno e il suo staff. La portavoce suggerisce al presidente dell’Ars di confrontarsi con una «tipa». Questa volta pare una fonte più informata: «Puoi andare a parlare con la “tipa”, stamattina mi ha detto che c’era dentro la Amato…».

Ed ha ragione. Marianna Amato è indagata per corruzione: avrebbe ricevuto delle consulenze per alcuni eventi organizzati dalla Fondazione Dragotto e finanziati con fondi regionali. De Capitani, dopo la visita dei finanzieri, si confida con il marito: «Sono stata fino a poco fa con il legale di Gae, le ho dovuto raccontare tutta la storia, in quanto lui è agitatissimo e allora lei lo ha tranquillizzato».

L’ex portavoce spiega che le indagini riguardano il quadro regalato da Omar Hassan a Patrizia Monterosso. E in effetti alle due donne è stato notificato un avviso di conclusione indagini per la vicenda della Fondazione Federico II. Per la comunicatrice di Monza ci sarebbe stata «una soffiata» da parte di qualcuno a cui sarebbe stato impedito di fare una mostra all’Ars.