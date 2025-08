Il giallo dei vestiti, gli alcolici spariti, i due soli video e quel “buco” di 50 minuti: le cose che non tornano nella morte di Simona

LA RAGAZZA MORTA IN PISCINA

Nel fascicolo aperto dalla Procura di Termini Imerese si ipotizza l'omicidio colposo anche se al momento gli inquirenti sembrano propendere per un malore o un incidente

Simona era un pesce, l’acqua era il suo mondo eppure la sua vita è finita in una piscina. Nel bel mezzo di una festa con altri 80 tra ragazze e ragazzi. E allora “cosa è successo? Come è morta? Vogliamo chiarezza, vogliamo la verità» urlano i genitori, il fratello e la sorella della pallavolista ventenne morta durante un party di laurea a Bagheria, nel palermitano.

Sarà l’autopsia a chiarire il giallo del decesso di Simona Cinà e l’incarico sarà affidato al medico legale lunedì dalla Procura di Termini Imerese, titolare dell’inchiesta, che ha disposto il sequestro della salma e il suo trasferimento all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. Il fascicolo aperto dai pm è al momento senza indagati e ipotizza l’omicidio colposo, anche se l’ipotesi che sembra prendere corpo tra inquirenti ed investigatori è quella di un malore o di un incidente senza responsabilità di altre persone. Resterebbe comunque da chiarire, se queste ipotesi fossero confermate, come mai nessuno si sia accorto che la ragazza non si muoveva più nella piscina.

La famiglia

Ecco perché la famiglia continua a chiedere spiegazioni su quanto accaduto: «perché è morta, perché?» è la domanda senza risposta che Giusy Corleone, la madre di Simona, tra le lacrime continua a rivolgere ai giornalisti, convocati nello studio dell’avvocato della famiglia.

E non è questo il solo particolare che non convince i familiari della ragazza e il loro legale, l’avvocato Gabriele Giambrone. «Voglio sapere perché è morta, voglio sapere che è successo» ripete Giusy. E il padre, Luciano Cinà, aggiunge: «Boglio chiarezza sulla sua fine». Le cose che non tornano sono tante, secondo i genitori. «C’erano solo bottiglie d’acqua, la piscina era pulita, nessuno ci ha avvisati, è stata mia moglie a chiamare per avere notizie su mia figlia. Dov’è finito l’alcool? – si chiede l’uomo non riuscendo a trattenere le lacrime – Simona era una sportiva, era un pesce in acqua. Vogliamo sapere cosa è successo».

Anche i fratelli di Simona, la gemella Roberta e il primogenito Gabriele, puntano il dito sulle «cose che non tornano». «Era una festa di laurea – dicono – ma non abbiamo visto la torta, non abbiamo trovato alcolici. Quando siamo arrivati i ragazzi erano tutti bagnati, in silenzio. Non abbiamo trovato i vestiti di mia sorella, ma soltanto le scarpe». La ventenne era a bordo piscina con indosso soltanto un bikini.

«Non vogliamo puntare il dito su nessuno – aggiungono i due ragazzi – non vogliamo dire alcunché di affrettato, ma sicuramente c’è qualcosa che non va. Conoscevamo Simona e non era un tipo da annegare in piscina. Faceva surf, faceva tante cose, tanti sport nell’acqua che è impossibile che non avesse saputo gestire una situazione di acqua profonda».

Qualcuno ipotizza che alla festa sia girata della droga ma i fratelli di Simona si dicono sicuri che la questione non riguardi lei. «Ce lo siamo chiesto, abbiamo pensato che forse qualcuno ha messo qualcosa nel bicchiere di nostra sorella». Ma, precisano, «siamo certi che Simona non avrebbe mai preso qualcosa volontariamente, lei era salutista, si controllava periodicamente e le società dove giocava chiedevano sempre certificati medici».

I tempi

Il giallo della morte di Simona è racchiuso in 50 minuti che sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Bagheria: quelli che vanno dalle 3,20, l’ora in cui un’amica di Simona Cinà ha testimoniato ai militari dell’Arma di averla salutata mentre lei ancora ballava vicino alla consolle del dj, alle 4,10 quando al 112 è arrivata la telefonata di richiesta di aiuto. Nessuno ha avvisato i genitori.

Prima ci sono dei video in cui la si vede sorridente, gonna di jeans e camicia verde, con un bicchiere di plastica in mano, partecipare a un ballo di gruppo a bordo piscina. In un altro, la ragazza è in una stanza insieme a due amiche e insieme cantano, ballano e ridono.

Le immagini

Anche sui video della festa per l’avvocato della famiglia ci sono delle «stranezze»: «Ce ne sono pochi – precisa Giambrone – anzi pochissimi. Non ci sono immagini della torta, della festa, niente. Chissà come mai… Strano, no?». «Abbiamo soltanto due video ricevuti dalle sue amiche più strette – rivela Roberta Cinà – altri non ne ho trovati».