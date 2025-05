Il giardino della villetta attrezzato con un “chiosco green”: così spacciava droga e riceveva i clienti

carabinieri

A Valverde un arresto, una denuncia e il sequestro di un chilo di cannabis

Nel giardino della sua villetta di Valverde vendeva la droga, ma il via vai di clienti ha insospettito gli investigatori dell’Arma che hanno fatto irruzione e lo hanno arrestato: in carcere per detenzione e spaccio finisce un 32enne colto in flagranza dai carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio, intervenuti con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi e della Compagnia di Intervento Operativo (Cio) del 12° Reggimento Sicilia.

Il via vai di clienti

In particolare, i militari dell’Arma si sono insospettiti dell’insolito via vai di giovani in cui la villetta dell’uomo, nella quale gruppi di ragazzi o singoli entravano in diverse ore del giorno e della notte. Sono così scattate le indagini che hanno consentito di accertare come l’uomo, aiutato dal fratello, avesse allestito in giardino un vero e proprio chiosco per la vendita di droga. Utilizzando, infatti, un capanno per gli attrezzi, lo aveva trasformato in luogo per lo stoccaggio e la vendita dello stupefacente, in particolare marijuana e hashish, con tanto di locandine affisse alle pareti riportanti le diverse tipologie e varietà di droghe in vendita e, sulle diverse confezioni, i cartellini con i prezzi, con tanto di sconto per l’acquisto di quantità maggiori. Durante l’appostamento, invece, i carabinieri hanno notato che il fratello, pur non vivendo nella villetta presa in esame, faceva continuamente su e giù in auto, facendo loro sospettare, dunque, che si occupasse delle consegne a domicilio agli acquirenti.

Lo spaccio di droga