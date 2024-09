Il libro-confessione del killer Giovanni Brusca sarà presentato nella città dov’è nato. Il sindaco: «Scuoterà le coscienze»

SAN GIUSEPPE JATO

L'uomo che premette il telecomando per la strage di Capaci dialoga con il sacerdote don Marcello Cozzi e racconta il suo percorso

Il libro “Uno così. Giovanni Brusca si racconta” sarà presentato a San Giuseppe Jato, il luogo in cui il killer di Cosa nostra è nato e cresciuto. Lo annuncia il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, dopo aver telefonato a don Marcello Cozzi, l’autore del volume, in cui Brusca dialoga con il sacerdote e racconta il suo percorso.

«Don Cozzi ha chiesto la mia opinione: secondo me si pone un problema di moralità e per questo è necessario presentarlo nel Comune dove ha vissuto l’uomo che il 23 maggio 1992 premette il telecomando che fece saltare in aria il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta», ha spiegato Siviglia.