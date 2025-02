Il maltempo non ferma i gitanti sull’Etna e neanche gli incidenti sulla neve: turista maltese finisce in ospedale

Montagna

La donna, 47 anni, è scivolata con uno slittino all'interno del cratere Silvestri inferiore, perdendo il controllo e cadendo rovinosamente

Sequenza di interventi di soccorso per i Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) dellaStazione Etna sud oggi nonostante le condizioni meteorologiche poco favorevoli alla fruizione, con nebbia nella mattinata e successivamente con una abbondante nevicata. La situazione più grave per una turista che, scivolando con uno slittino all’interno del cratere Silvestri inferiore, ha perso il controllo ed è caduta rovinosamente. Subito dopo l’incidente sono immediatamente intervenuti i Tecnici del Soccorso Alpino presenti tutti i fine settimana nell’area sciistica per attività di prevenzione e soccorso.

L’infortunata, una donna residente a Malta dell’età di 47 anni, durante la caduta ha riportato un importante trauma cranico e trauma alla colonna vertebrale, oltre che traumi e contusioni in tutto il corpo. La donna è stata immobilizzata nel materassino a depressione, protetta dall’ipotermia e recuperata a monte mediante una barella specifica per il trasporto su terreno innevato e ghiacciato, fin sull’orlo del cratere, dove ad attenderla era presente l’ambulanza del 118 che ha trasferito d’urgenza la paziente presso l’Ospedale Cannizzaro, non essendo stato possibile il trasferimento mediante l’eliambulanza del 118, a causa delle avverse condizioni meteorologiche.