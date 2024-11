Il Mediterraneo troppo caldo carburante del ciclone sulla Sicilia: le piogge non sono ancora finite

le previsioni

Le parole dell'esperto meteo. Temperature in calo in tutto il Paese

Inizio di settimana movimentato per l’Italia, a causa di un duplice attacco meteorologico. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la rapida discesa di un nucleo polare verso le Alpi e la contemporanea intensa attività ciclonica intorno alle Isole Maggiori.

Nelle prossime 12-24 ore, sono attese nevicate fino a 800-1000 metri sulle Alpi occidentali e altri temporali violenti tra Sicilia e Sardegna: presenti due cicloni, nello stesso momento, sul nostro Paese, uno al Nord e uno al Sud. I fenomeni nevosi sono previsti soprattutto sul Piemonte meridionale con accumuli fino a 20-30 cm oltre i 1000 metri; una spolverata di neve interesserà tutte le Alpi Occidentali fino alla Valle d’Aosta, con qualche fiocco anche sulle Alpi Lepontine.

Il maltempo colpirà ancora la Sicilia con fenomeni potenzialmente alluvionali: rovesci e temporali forti sono previsti anche su Bassa Calabria e Sardegna orientale. Per quanto riguarda questa situazione stazionaria tra le Isole Maggiori, il Mar Mediterraneo presenta ancora una temperatura fino a 3,5 °C superiore alla media del periodo: persiste dunque un’eccezionale quantità di calore disponibile come carburante per questi nubifragi.

Questo carburante non sarà disponibile solo nella zona tra Sicilia e Sardegna: purtroppo anche nell’area di Valencia, dopo le alluvioni di due settimane fa, alcuni modelli meteo indicano addirittura la possibilità di nuove violente precipitazioni. Al momento si prevedono oltre 300 mm (300 litri per metro quadrato) sulla costa valenciana tra mercoledì e giovedì.

In Italia un miglioramento è atteso da giovedì con un generale calo delle temperature minime entro venerdì, ma prevalenza sole; in seguito, dopo alcuni giorni più tranquilli, una nuova perturbazione potrebbe riportare piogge e nevicate al Centro-Nord tra domenica e lunedì.

Nel dettaglio

Martedì 12. Al Nord: neve sulle Alpi del Nord Ovest. Al Centro: nubi sparse, temporali in Sardegna. Al Sud: piogge e temporali in Sicilia e poi in Calabria. –

Mercoledì 13. Al Nord: cielo poco nuvoloso. Al Centro: possibili piovaschi su Basso Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud: rovesci sparsi.